GEOCODE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GEOCODE hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 13.42 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GEOCODE 3.80 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49.61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 694.9 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 464.5 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch