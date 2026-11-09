GEO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GEO lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 40.35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19.83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121.77 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112.48 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch