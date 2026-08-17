GEO DINOS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GEO DINOS hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

GEO DINOS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3.43 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -12.090 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GEO DINOS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.24 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch