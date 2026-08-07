Genworth Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Genworth Financial stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.75 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.63 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch