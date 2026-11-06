Genworth Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Genworth Financial hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.280 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Genworth Financial 1.55 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.83 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch