Genus Prime Infra vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Genus Prime Infra lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Genus Prime Infra hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.21 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.080 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 12.6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch