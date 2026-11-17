Genus Prime Infra präsentierte in der am 14.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.18 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.340 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 12.4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch