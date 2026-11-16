Genus Power Infrastructures öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Genus Power Infrastructures hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 5.73 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Genus Power Infrastructures noch ein Gewinn pro Aktie von 5.17 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 11.33 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 1.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Genus Power Infrastructures 11.49 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch