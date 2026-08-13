Genus Paper Boards: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Genus Paper Boards hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.110 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2.19 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 14.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch