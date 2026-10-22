Genuine Parts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Genuine Parts hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Genuine Parts hat ein EPS von 1.62 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1.62 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.17 Prozent auf 6.52 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch