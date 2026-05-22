Genting Plantations Bhd stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Genting Plantations Bhd veröffentlichte am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.08 MYR gegenüber 0.070 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 720.2 Millionen MYR – ein Plus von 0.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Genting Plantations Bhd 719.5 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch