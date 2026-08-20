Genting Plantations Bhd mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Genting Plantations Bhd hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.16 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Genting Plantations Bhd 0.210 MYR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 996.8 Millionen MYR gegenüber 767.0 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch