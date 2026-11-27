Genting Malaysia Bhd hat am 26.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.01 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.020 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.34 Milliarden MYR – ein Plus von 29.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Genting Malaysia Bhd 3.36 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.007 MYR sowie einen Umsatz von 4.34 Milliarden MYR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch