Genting Bh hat am 26.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 MYR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 MYR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.02 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 7.48 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0.042 MYR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 8.02 Milliarden MYR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch