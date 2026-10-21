Gentian Diagnostics ASA Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gentian Diagnostics ASA Registered gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.48 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gentian Diagnostics ASA Registered 0.260 NOK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gentian Diagnostics ASA Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51.1 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 41.8 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch