Gentherm legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gentherm veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gentherm ein Ergebnis je Aktie von 0.490 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 405.1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 386.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch