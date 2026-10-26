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26.10.2026 06:37:00
Gentex hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Gentex veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.43 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gentex 0.460 USD je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 647.7 Millionen USD, gegenüber 655.2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.15 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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