30.01.2026 14:19:28
Gentex Guides FY26 Revenues In Line With Estimates - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Friday, automotive products firm Gentex Corp. (GNTX) initiated its revenue guidance for the full-year 2026 between $2.60 billion and $2.70 billion.
On average, seven analysts polled expect the company to report revenues of $2.66 billion for the year.
In Friday's pre-market trading, GNTX is trading on the NYSE at $23.00, down $1.04 or 4.33 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Nachrichten zu Gentex Corp.
|
29.01.26
|Ausblick: Gentex gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gentex von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
21.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.01.26