Gentera SAB de CV informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gentera SAB de CV präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.00 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.00 MXN je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 15.41 Milliarden MXN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.40 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1.42 MXN je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 13.22 Milliarden MXN gerechnet.

Redaktion finanzen.ch