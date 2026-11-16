GENOVA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GENOVA hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 6.25 JPY gegenüber 4.87 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.75 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch