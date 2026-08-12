GENOVA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GENOVA lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

GENOVA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14.40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5.670 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 3.06 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch