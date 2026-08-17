Gennex Laboratories stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gennex Laboratories veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gennex Laboratories 0.220 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 398.4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 16.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 341.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch