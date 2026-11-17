Gennex Laboratories hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gennex Laboratories 422.7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 393.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch