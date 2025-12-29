Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’245 0.0%  SPI 18’179 0.0%  Dow 48’506 -0.4%  DAX 24’332 0.0%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 5’755 0.2%  Gold 4’391 -3.1%  Bitcoin 68’889 -0.6%  Dollar 0.7902 0.1%  Öl 62 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026
Aktien-Kauf mit Signalwirkung: Tim Cook verdoppelt Beteiligung an Nike
NVIDIA-Aktie gefragt: Chipriese erhält nicht-exklusive Produktlizenz von Groq und übernimmt Teil der Mitarbeiter
Ausblick 2026: Kapazitätsfragen und EMA-Entscheidung dürften Kurs der Novo Nordisk-Aktie bestimmen
Treffen von Trump und Selenskyj: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS in Rot
Suche...
eToro entdecken

Genmab A-S Aktie 21487099 / US3723032062

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.12.2025 15:02:50

Genmab To Discontinue Clinical Development Of Acasunlimab To Focus On Priority Programs

Genmab A-S
27.80 EUR -2.11%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Genmab A/S (GMAB), Monday announced the decision to discontinue further clinical development of acasunlimab to focus on programs with the highest potential impact, such as EPKINLY, petosemtamab and rinatabart sesutecan.

The decision, which is in line with the company's portfolio prioritization and capital allocation framework, is expected to have no impact on full-year 2025 financial guidance.

"Although the data have been encouraging, the compelling opportunities we see in our late-stage pipeline led us to focus our investments where we believe we can deliver the greatest benefit for patients and shareholders," CEO Jan van de Winkel explained.

In the pre-market hours, Genmab's stock is trading at $32.72, down 2.09 percent on the Nasdaq.

Nachrichten zu Genmab A-S (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Genmab A-S (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’419.12 17.66 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’245.18 29.12.2025 15:10:30
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Treffen von Trump und Selenskyj: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS in Rot
Bitcoin im Visier: Ripple-Chef mit bullisher Krypto-Prognose für 2026
Rekord-Auftragsbuch bei Electro Optic Systems: EOS-Aktie im Fokus der Analysten
Kapitalmarkt 2026: PIMCO analysiert Chancen bei Anleihen, Aktien, Krypto und Gold
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: SMI und DAX wenig bewegt -- Wall Street etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Realty Income-Aktie zeigt wenig Bewegung trotz Investition und Dividendenschritt
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.12.2025 - 15.15 Uhr
15:15 ROUNDUP: Thailand und Kambodscha wollen Waffenruhe festigen
15:11 ROUNDUP: Drei Euro pro Praxisbesuch? Breite Ablehnung
14:53 Aktien Frankfurt: Dax kaum bewegt
14:41 AKTIE IM FOKUS: Energiekontor profitieren von bestätigten Jahreszielen
14:35 WDH 2/Bahn will 2026 mehr als 23 Milliarden Euro ins Netz stecken
14:29 Kreml: Frieden in der Ukraine rückt näher
14:23 Aktien New York Ausblick: Große Tech-Aktien geben nach
13:51 Selenskyj will US-Sicherheitsgarantien für 30 bis 50 Jahre
13:46 Bundesregierung bleibt nach Trumps Ukraine-Gesprächen zurückhaltend