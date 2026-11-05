Genmab Profit Drops In Q3, Maintains FY26 Revenue Outlook

(RTTNews) - Thursday, Genmab A/S (GMAB) announced its financial results for the third quarter, reporting a net profit of $342 million, or $5.581 a share, compared with $401 million, or $6.46 a share, in the previous year.

Revenue increased to $1.187 billion from last year's $1.022 billion.

For the first nine months, the company reported revenue of $3.238 billion compared to $2.662 billion in 2025. Net profit stood at $698 million compared to $932 million. The decline in net profit was driven by higher costs and operating expenses.

Genmab expects its 2026 revenue to be in the range of $4.33 billion- 4.53 billion, driven by higher royalties, net product sales and collaboration revenue.

GMAB was trading at $53.89, down 2.23 percent on the Nasdaq.