|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.11.2026 18:17:34
Genmab Profit Drops In Q3, Maintains FY26 Revenue Outlook
(RTTNews) - Thursday, Genmab A/S (GMAB) announced its financial results for the third quarter, reporting a net profit of $342 million, or $5.581 a share, compared with $401 million, or $6.46 a share, in the previous year.
Revenue increased to $1.187 billion from last year's $1.022 billion.
For the first nine months, the company reported revenue of $3.238 billion compared to $2.662 billion in 2025. Net profit stood at $698 million compared to $932 million. The decline in net profit was driven by higher costs and operating expenses.
Genmab expects its 2026 revenue to be in the range of $4.33 billion- 4.53 billion, driven by higher royalties, net product sales and collaboration revenue.
GMAB was trading at $53.89, down 2.23 percent on the Nasdaq.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Genmab A-S (spons. ADRs)
|
04.11.26
|Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Genmab A-S (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: SMI und DAX nach Rekorden letztlich im Minus -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street geht es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.