Genmab A-S: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Genmab A-S hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.53 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 60.12 DKK je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 6.79 Milliarden DKK gegenüber 6.44 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 102.50 DKK eingefahren. Im Vorjahr waren 122.21 DKK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 24.60 Milliarden DKK, während im Vorjahr 21.53 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 17.04 USD sowie einen Umsatz von 3.71 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.ch