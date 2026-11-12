Genius Metals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Genius Metals äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.010 CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.040 CAD. Im Vorjahr hatten -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch