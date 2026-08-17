Genius Brands International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Genius Brands International hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0.7 Millionen USD, gegenüber 10.3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 93.40 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch