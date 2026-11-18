Genius Brands International hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45.64 Prozent zurück. Hier wurden 5.4 Millionen USD gegenüber 9.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch