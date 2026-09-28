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28.09.2026 06:37:00
GenFlat stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
GenFlat hat am 25.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.280 USD gegenüber -0.440 USD im Vorjahr verkündet.
Das Unternehmen wies für das Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 0.01 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahr, in dem ebenfalls 0.01 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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