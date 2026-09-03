Genfer Flughafen sorgt laut Studie für 3,3 Milliarden Franken Wertschöpfung

Genf (awp) - Der Genfer Flughafen sorgt laut einer neuen Studie des Forschungsinstituts Infras für eine Wertschöpfung von rund 3,3 Milliarden Franken und sichert knapp 22'000 Vollzeitstellen. Die am Donnerstag veröffentlichten Berechnungen basieren auf Daten für das Jahr 2024.

Allein die rund 268 am Flughafen ansässigen Unternehmen erwirtschafteten demnach direkt 1,66 Milliarden Franken. Das entspricht 2,6 Prozent der Genfer Wirtschaftsleistung. Hinzu kommen indirekte Effekte über Zulieferer sowie Konsumausgaben der Beschäftigten, wie es in der Mitteilung des Flughafens hiess.

Knapp 2 Milliarden Franken der gesamten Wertschöpfung entfielen auf den Kanton Genf. Weitere 550 Millionen kamen der angrenzenden französischen Region und rund 770 Millionen dem Rest der Schweiz zugute.

Auch der Tourismus profitiert: Die 2,9 Millionen 2024 über den Flughafen angereisten Touristen generierten laut Studie eine Wertschöpfung von rund 1,7 Milliarden Franken und sicherten mehr als 16'800 Vollzeitstellen.

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