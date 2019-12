Geneviève Morin nommée à la présidence-direction générale de Fondaction

MONTRÉAL, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'administration de Fondaction sont heureux d'annoncer la nomination de Geneviève Morin au poste de présidente-directrice générale de l'organisation. Elle prendra ses fonctions le 6 janvier 2020.

Geneviève Morin cumule une trentaine d'années d'expérience au sein du secteur financier dans des fonctions diversifiées aux responsabilités croissantes. Depuis février 2019, elle était présidente-directrice générale d'Anges Québec Capital. Auparavant, Madame Morin était chef de l'investissement à Fondaction, contribuant directement à son positionnement en tant que plus grand fonds d'investissement engagé dans le développement durable au Québec.

Madame Morin s'était jointe à Fondaction lors de son démarrage, en 1996, d'abord à l'administration puis aux finances et au développement corporatif, avant d'être nommée à l'investissement en 2011. Précédemment, elle avait occupé différents postes au sein du Mouvement Desjardins.

« Sa grande connaissance de Fondaction, de sa mission et de ses valeurs, ainsi que son expertise composent un profil essentiel pour l'organisation. Au terme d'un rigoureux processus, le comité de sélection a été convaincu par la vision d'avenir que Geneviève Morin lui a présentée, dans la droite ligne de ce qu'est Fondaction et avec l'élan nécessaire pour guider l'organisation dans cette nouvelle étape », a déclaré Jacques Létourneau, président du conseil d'administration de Fondaction.

À Fondaction, Geneviève Morin a dirigé la constitution d'un portefeuille d'investissement permettant une nette progression de la rentabilité dans une perspective de développement durable. Elle s'est appliquée à concevoir un système permettant de valider et documenter la performance globale des entreprises appuyées par Fondaction.

« Fondaction a toujours été un fonds précurseur, choisi par des épargnants et des entreprises qui souhaitent avoir un impact positif sur les enjeux de société, tels que la réduction des inégalités et la lutte contre les changements climatiques. Je suis très heureuse de retrouver cette organisation, que j'ai accompagnée depuis son démarrage, et de poursuivre son développement avec l'ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes », a déclaré Madame Morin.

Geneviève Morin siège au conseil d'administration de la Canadian Venture Capital Association (CVCA) ainsi qu'à celui d'Investissement Québec, notamment. Elle possède un MBA en finance de HEC Montréal ainsi qu'un baccalauréat en sciences économiques de l'Université Concordia.

Geneviève Morin succède à Léopold Beaulieu, qui a fondé l'organisation en 1995 et la dirigeait depuis. En septembre dernier, M. Beaulieu, 73 ans, avait fait part au conseil d'administration de son intention de prendre sa retraite. « Il y a un moment pour un fondateur de céder sa place, et ce moment, c'est quand l'entreprise va bien, a-t-il mentionné. Je suis optimiste et confiant en l'avenir de Fondaction sous la gouverne de Geneviève. »

Le conseil d'administration de Fondaction tient à souligner le parcours exceptionnel de Léopold Beaulieu, qui s'est illustré par ses grandes qualités de visionnaire en consacrant Fondaction, dès sa création, à répondre aux grands enjeux du développement durable, au Québec et ailleurs dans le monde. « Léopold a permis à des milliers de Québécoises et de Québécois de profiter du fruit de leur travail et de se bâtir une retraite plus confortable, a fait valoir Jacques Létourneau. Je lui souhaite maintenant une retraite heureuse, c'est à son tour d'en profiter. »

