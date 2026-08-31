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31.08.2026 06:37:00
Genetic Analysis AS Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Genetic Analysis AS Registered präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Genetic Analysis AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 NOK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Genetic Analysis AS Registered im vergangenen Quartal 5.3 Millionen NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Genetic Analysis AS Registered 5.9 Millionen NOK umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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