GENETEC legte Quartalsergebnis vor

GENETEC hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.36 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.50 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2.54 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch