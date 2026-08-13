Genesis Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Genesis Technology hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.87 TWD gegenüber 0.640 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 941.1 Millionen TWD, gegenüber 1.33 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29.03 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch