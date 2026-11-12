Genesis Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Genesis Technology äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.43 TWD, nach 0.460 TWD im Vorjahresvergleich.

Genesis Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.36 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.34 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch