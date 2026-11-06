Genesis Park Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Genesis Park Acquisition A präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 109.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Genesis Park Acquisition A 103.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch