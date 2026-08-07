Genesis Park Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Genesis Park Acquisition A hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Genesis Park Acquisition A ein EPS von -1.420 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 117.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch