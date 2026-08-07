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07.08.2026 06:37:00
Genesis Park Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Genesis Park Acquisition A hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Genesis Park Acquisition A ein EPS von -1.420 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 117.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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