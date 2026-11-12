Genesis Fertility Center präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Genesis Fertility Center hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.06 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Genesis Fertility Center ein EPS von 0.030 THB in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41.66 Prozent auf 53.5 Millionen THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91.7 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch