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13.08.2026 06:37:00
Genesis Fertility Center gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Genesis Fertility Center gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Genesis Fertility Center 0.030 THB je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 58.3 Millionen THB, gegenüber 89.7 Millionen THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34.94 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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