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30.09.2026 06:37:00
Genesis Acquisition stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Genesis Acquisition liess sich am 28.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Genesis Acquisition die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.04 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.070 CAD. Im Vorjahr waren -0.020 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.ch
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