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04.09.2026 06:37:00
Genesco hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Genesco hat am 03.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Genesco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.790 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.95 Prozent auf 529.9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 546.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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