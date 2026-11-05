Generic Pharmasec legte Quartalsergebnis vor

Generic Pharmasec hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.01 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.020 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 856.6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Generic Pharmasec 326.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch