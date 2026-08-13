Generic Pharmasec hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Generic Pharmasec liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Generic Pharmasec die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 497.1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120.4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch