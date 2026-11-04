Generic Engineering Construction and Projects legte Quartalsergebnis vor

Generic Engineering Construction and Projects hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.36 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.350 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 519.6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 520.9 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch