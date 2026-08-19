Generation verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Generation hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.77 USD. Im Vorjahresquartal waren -8.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 15.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Generation 2.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch