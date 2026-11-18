Generation lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.51 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5.190 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Generation in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 26.88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch