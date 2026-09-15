GENERATION PASS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GENERATION PASS hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7.75 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -0.720 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49.03 Prozent auf 6.20 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch