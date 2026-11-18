|
18.11.2026 06:37:00
Generation legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Generation hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0.51 USD. Ein Jahr zuvor waren -5.200 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 1.9 Millionen USD, gegenüber 2.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26.88 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.