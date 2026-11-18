Generation hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0.51 USD. Ein Jahr zuvor waren -5.200 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1.9 Millionen USD, gegenüber 2.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26.88 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch