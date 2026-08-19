Generation legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Generation gab am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.77 USD. Im Vorjahresquartal hatten -8.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15.26 Prozent zurück. Hier wurden 2.1 Millionen USD gegenüber 2.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch